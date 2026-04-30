『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が5月1日(金)20時よりPrime Videoで配信開始となる。新バチェロレッテは同シリーズで歴代最年少の平松里菜さん。里菜さんはトリリンガルのモデル/インフルエンサーで、その美貌とキッチンでのモデルご飯TikTokでも人気。スタジオMCは、今田耕司、指原莉乃、山添寛の3名。どんな男性たちと、どんな恋愛バトルが繰り広げられるのか、今シリーズも期待が高まる。今回は、新シリーズを前に、過去