一緒に「ちゃ〜しばいてこ！」日常を彩る、秋好きクリエイター『愁子 / SHUKO』をご紹介します。一緒に「ちゃ〜しばいてこ！」日常を彩る、秋好きクリエイター『愁子 / SHUKO』今週のピックアップ『パル - 愁子 (Official Video)』――まずは簡単に自己紹介をお願いします愁子さん：「簡単に言うと、ゲーム配信や歌、実写コンテンツなど、かなり幅広く活動している二次元と三次元のハイブリッド配信者みたいな感じでやらせていただ