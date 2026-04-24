きょう24日からあす25日にかけて、日本の南にほとんど停滞する前線や湿った空気の影響で西日本の太平洋側と東海、沖縄では雲が広がりやすく、所により雨が降るでしょう。一方で、その他の西・東日本や東北は高気圧に覆われて概ね晴れそうです。北海道は、きょうは所々で雨や雪が降るものの、あすは天気が回復する見込みです。あすにかけて、北日本を中心に寒気が流れ込む見通しです。そのため、あすの最低気温は全国的にきょうと同