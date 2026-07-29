■MLBドジャース6ー7マリナーズ（日本時間29日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの大谷翔平（32）が本拠地でのマリナーズ戦に“1番・DH”でスタメン出場、4打数3安打1四球1本塁打3打点。1回に10試合ぶり、今季10本目となる先頭打者弾の23号を放つと、3対4と1点を追う4回にはセンター前へ同点タイムリー、今季32度目のマルチヒット、9回にも1点差に迫るタイムリ