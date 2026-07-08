ドナルド・トランプ米大統領が今年春、欧州駐留米軍を約3分の1削減する案を検討していたと、米CNNが7日（現地時間）、複数の関係者の話として報じた。報道によると、トランプ大統領はホワイトハウスでの会議で「欧州駐留米軍を3分の1削減したらどうか」と質問した。CNNによると、当時はトランプ大統領が北大西洋条約機構（NATO）加盟国について、米国の対イラン軍事作戦への協力が不十分だとして強い不満を示していた時期だった。