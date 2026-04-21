「安易に『海外移住』や『挑戦』を勧めるのではなく、『世の中には実に多様な人生がある』ということを伝えたい」と語るおかけいじゅんさん世界には日本が国家承認する国が195ヵ国あり、そのほぼすべてに、日本人が点在しているといわれる。日本から遠く離れ、言葉も文化も気候も異なる土地。195の国があれば、そこには195通りの?生きる景色?があるはずだ。そんな多様な風土に根を下ろす日本人とは、それぞれいったいどのような人