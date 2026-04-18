（東京中央社）台湾の食文化を世界に広め、食を通じた国際交流の推進などに取り組む団体「台湾国際美食創新交流協会」の熊本分会が設立され、17日に熊本県菊陽町で関連イベントが開かれた。イベントには木村敬熊本県知事や熊本商工会議所の久我彰登会頭ら約160人が出席した。熊本県のキャラクター、くまモンも登場した。同分会の銭妙玲初代会長は、健やかな食と持続可能な食を理念に、国際的な食文化交流を推進したいと意欲を示し