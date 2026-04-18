（台北中央社）海上自衛隊の護衛艦「いかづち」が17日、台湾海峡を通過したことが分かった。国防部（国防省）は同日夜、国軍は統合監視システムで台湾海峡周辺の海空域の動向を的確に把握していると強調した。また個別案件の詳細についてはコメントしないとした。中国の外交部は17日、日本側に強く抗議したと表明。中国軍の東部戦区によると、いかづちは午前4時2分から午後5時50分にかけて台湾海峡を通過。海空兵力を動員して全行