福島の三浦知良【写真：徳原隆元】FOOTBALL ZONE

三浦知良が還暦翌日に国立競技場でJリーグ公式戦に挑む

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 三浦知良の還暦初試合が2027年2月27日に国立競技場で行われる予定だ
  • J3福島のホームゲームとしてJリーグ初のダブルヘッダー形式で実施される
  • 2024年から続く福島と川崎フロンターレの業務提携が実現を後押しした
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