メ～テレ（名古屋テレビ） 元交際相手の男性が乗る車のワイパーに、ぬいぐるみを挟み込むなどのストーカー行為をしたとして23歳の女が逮捕されました。 ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、愛知県刈谷市の会社員、市瀬珠恵容疑者(23)です。 警察によりますと市瀬容疑者は今年5月、元交際相手の男性(25)の集合住宅に押しかけた上、男性の車のワイパーに2人の記念で