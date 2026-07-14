セブン―イレブンが発注した冷凍・冷蔵用ショーケースで談合の疑いがあり、公正取引委員会が立ち入り検査に入りました。関係者によりますと、独占禁止法に違反した疑いが持たれているのは、富士電機、中野冷機、SDRSの3社です。セブン―イレブン・ジャパンが発注したコンビニの店舗でアイスや食品を陳列する冷凍・冷蔵設備の入札をめぐり、3社は事前に話し合って都道府県単位で受注先を調整する談合を行っていた疑いが持たれていま