北中米サッカーW杯で史上初のベスト8進出を果たしたノルウェー代表が凱旋。世界中の注目を集めたのは一躍時の人となった“ノルウェーの怪物”ハーランドが小脇に抱えている、まさかの手荷物だ。【映像】ハーランドが抱える驚愕のおみやげ（実際の様子）ノルウェー代表チームの公式Instagramが公開した写真。ハーランド選手が抱えているのは、酒の瓶をつかむアライグマに見える。この謎の手荷物を巡り、SNSでは「おみやげが想