かつての盟友を突き放したのか――。東野幸治の手厳しい“イジり”が波紋を呼んでいる。「東野さんは7月10日放送の『東野幸治のホンモノラジオ』（ABCラジオ）で、鬼越トマホーク・良ちゃんとアンジャッシュ・渡部建さんをめぐる騒動に言及しました。『渡部さんも順調に一歩ずつ階段、上がってきたけども、ちょっと、2段飛ばし、3段飛ばしして足くじきはったなあ、という俺の感想なんですけど。アハハ』と笑い飛ばし、さらに『