今回は、妻の流産を知った夫が喜んだ、ありえない理由についてのエピソードを紹介します。こんなこと誰にも言えないけど…「ある日、妻から『流産した』と言われました。妻は当然ながらかなりショックを受けていました。ただ俺はそのことを知って、正直嬉しかったんです。もちろんこんなことは誰にも言えませんが。というのも俺は職場の後輩女子と再婚したくて、妻とは離婚したいと思っていたからです。子どもがいたら、離婚しにく