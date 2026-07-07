「ゴールデンカムイ」の月島軍曹役、「テニスの王子様」の柳蓮二役などで知られる、声優の竹本英史が7日、Xで「皆様へ本日、竹本家の結婚記念日を離婚記念日とする事にしました」と離婚を発表した。竹本は、妻を「嫁ぽん」と称してXでたびたび紹介するなど愛妻家として知られていた。七夕には毎年、結婚記念日だと報告してきたが「お互いの夢と幸せの為にしっかり話し合って決めた円満離婚です」と双方、納得した上での離婚であ