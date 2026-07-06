モデルでタレントの鈴木奈々（37）が5日、自身のインスタグラムを更新。話題になっている自身のネットニュースについて言及した。【写真】「リアルガチです！」離婚から5年の“衝撃”告白をした鈴木奈々「今私がネットニュースになってるんですが」と切り出し、「内容は『私。離婚してから、まだ一度もキスしてないの…。ホントに。私、5年間キスしてないんだけど！』と話した。ってニュースになってるんだけど」と内容を説