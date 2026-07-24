立憲民主党の蓮舫参院議員が2026年7月23日にXを更新。改正皇室典範に関する自民党の麻生太郎副総裁の発言に疑問を呈した。17日に成立、21の閣議で公布を決定17日に参院本会議で成立し、21日の閣議で公布が決定された改正皇室典範。改正を目指してきた麻生氏は「ようやく成し遂げることができた。全ての関係者に敬意を表したい」と発言したと報じられている。麻生氏の実妹は三笠宮𥶡仁親王妃の信子さま。今回の改正皇室典範