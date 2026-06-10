薄桃色の翼を広げて、8羽のトキが悠然と青い空へ飛び立っていくと、集まった約700人から拍手と歓声が湧き起こった。5月31日、能登半島地震で大きな被害を受けた石川県羽咋市で、国の特別天然記念物のトキが放鳥された。集まった人々の多くは復興への希望を抱き、胸を熱くしていた様子だった。この日、秋篠宮さまは紀子さまと式典に臨まれ、「本日、半世紀ぶりにトキがこの地に放たれることに深い感慨を覚えます」と述べられていた