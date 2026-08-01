7月24日、秋篠宮家の次女・佳子さまは静岡県御殿場市で開かれた「第60回全日本高校馬術競技大会」の開会式に出席された。【写真】佳子さまの耳元に輝く「藍染イヤリング」と“大人モノトーンスタイル”SNSでの発信が佳子さまに届きうれしい「本大会は秋篠宮さまが1981年以来たびたびご臨席され、現在は佳子さまに引き継いでいる公務のひとつです。佳子さまは今回が8回目のご臨席となり、開会の言葉では『皆様が馬と一体となって