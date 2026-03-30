日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が３０日に放送され、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが月曜コメンテーターとして初出演した。２７日に終了した同局系系情報番組「サン！シャイン」でスペシャルキャスターを務めていたが、朝の情報番組“お引っ越し”となったカズレーザー。「先週まで別の局で出ていたんですけど、はい。方々で裏切りだって言われてます」と発言し、