お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が4日までに更新されたYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演した。「【偏見】浅ましいと思う熱中症対策グッズ」というタイトルでアップされた動画。そこでカズレーザーはハンディファンについて「あれを持ち出したら終わりだと思ってる」とバッサリ。「歩きながら扇風機をバーッてやるのは、さすがに終わりだと思う。こんなことに電力を