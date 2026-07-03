（左から）宇崎竜童、阿木燿子デイリースポーツ

3日放送の「徹子の部屋」に芸能界屈指のおしどり夫婦登場 ネット上で驚きも

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • テレビ朝日「徹子の部屋」に宇崎竜童阿木燿子の夫妻が出演した
  • 80歳を超えた2人の若々しい外見にネットで驚きの声が相次いでいる
  • 宇崎が免許更新の申込書に年齢を10歳誤記したエピソードも明かされた
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