バレーボールSVリーグ女子・アランマーレ山形は29日、アウェーで群馬グリーンウイングスと対戦し、セットカウント3対0のストレートで敗れました。通算成績は3勝39敗で、14チーム中最下位です。次戦は4月4日、アウェーでSAGA久光スプリングスと対戦します。