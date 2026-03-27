都内主要エリアにある30駅を環状に結んで走るJR山手線。次から次へと列車が発着し、目白駅と新大久保駅を除く28駅は、他の路線に乗り換え可能という点も便利なところ。沿線の駅は都内のなかでも住宅地として高い人気を誇っている。とはいえ都心だけあって、気になるのは住宅価格。そこで今回は、JR山手線沿線の中古マンションの価格相場を調査した。「シングル向け（専有面積20平米以上〜50平米未満）」と「カップル・ファミリー向