6月29日、元タレントの坂口杏里が、ライブ配信サービス「ふわっち」でライブ配信をおこなった。そこには、自称体重98kgとなった坂口が、コーヒーで薬を流し込みながら、呂律が回らない様子で「お金、稼がせてください」と懇願する様子が映し出されていた。「配信は『坂口杏里、強くなる』と題しておこなわれていましたが、常連投稿者の名前を何度も呼んで投げ銭をせびったり、TikTokよりふわっちのほうが稼げるなどとつぶやいた