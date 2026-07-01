6月29日、かつてバラエティ番組で活躍した“2世タレント”がライブ配信サービス「ふわっち」でライブ配信を実施。ファンに投げ銭を要求するという衝撃的な姿に心配の声が集まっている。“2世タレント”とは、坂口杏里（35）のこと。同配信では、自称体重98kgとなった坂口がコーヒーで薬を流し込みながら、呂律の回らない様子で「お金、稼がせてください」と懇願。しかし、肝心の動画は中身のあるようなものではなかった。’08年、