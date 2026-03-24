今までは離婚後の親権は父母どちらか一方しか認められない単独親権だったが、 民法改正で共同親権となった。3月24日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、東京都立大学教授で憲法学者の木村草太がこの制度について解説した。 木村「様々な事情で婚姻届けを出していなかったり、あるいは離婚した場合であっても子どもの親権を共同で行使するシステムが始まります。 婚姻していなくても父母がお互いに納得し