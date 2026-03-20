今週、卵の価格が最高値を更新しましたが、今後心配なのは原油高の影響です。卵を出荷する工場では、卵パックが値上げされるなどの動きが出ています。東京・銀座にある喫茶店。店内には、いったい何個あるのでしょうか？大量の卵が！自家製のタマゴサラダを厚切りのパンで挟むと、カットした後にも「追いタマゴサラダ」、これでもかと盛り付けます。銀座で40年以上愛されてきた名物のタマゴサンド。お客さんのほとんどが、この味を