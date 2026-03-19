プレジデントオンラインは、全上場企業の「平均年収ランキング（2025年度版）」を作成した。調査対象会社3709社のうち、ワースト10社の平均年収は321万4800円で、平均年収が最も低いイタミアート（本社：岡山県岡山市）は291万3000円だった。「全国ワースト500社」の詳細をお伝えする――。（第2回）■ワースト500社の平均年収は447.7万円プレジデントオンラインは、全上場企業の「平均年収ランキング（2025年度版）」を作成した。