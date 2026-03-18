日本マクドナルド（東京都新宿区）が、春の定番商品「てりたまバーガー」を含む「てりたまファミリー」の第2弾となる新商品「コク旨（うま）かるび焼肉風てりたま」を3月25日から期間限定で販売します。【写真】ヤバイ！おいしそう！マクドナルドの“新商品”！てりたまファミリーもおさらい！新商品は、甘辛い「てりやきソース」を絡めたうまみに富んだポークパティ、卵、シャキシャキレタス、牛肉のうまみとコク深いタ