ジャッジは2打席連続三振…米国打線は5回まで無得点■米国 ー ベネズエラ（日本時間18日・マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝、米国-ベネズエラ戦が17日（日本時間18日）にマイアミのローンデポパークで行われた。2017年以来の優勝を目指す米国代表は“ホーム開催”となっているが、場内の空気はむしろ真逆。ベネズエラファンの盛り上がりが圧倒している。プールBの米国代表はイタリアに大金星を献上し