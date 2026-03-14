全国で最多とされる「佐藤さん」と、次に多い「鈴木さん」を集めたチームによるサッカー大会が８日、佐野市赤見町のコンチネンタルホームフィールドで行われた。約３５０人の観客が見守る中、名字のプライドをかけた戦いは佐藤チームが４―２で勝利をつかんだ。佐藤姓発祥の地との説がある佐野市は３月１０日を「佐藤の日」とし、様々なイベントを開催してきた。その一環で昨年開いた「佐藤対鈴木」の野球大会では佐藤チームが