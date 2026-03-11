ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは2026年3月31日(火)に開業25周年を迎えることを受け、2027年3月30日(火)まで“Discover U!!!”をテーマに、 “新しいジブン”に出会える特別な1年を届けている。25匹のピカチュウが登場する「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」やこれまでの周年ソングを搭載するハリウッド・ドリーム・ザ・ライドなど、パーク中がお祭りムード一色だ。【写真】SNSで早くも話題の企業コラボフ