【USJ】サーティワンがチュリトスに、キユーピーマヨネーズは“まん”!?デカすぎるホットドッグにもビックリの、25周年グルメレポ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは2026年3月31日(火)に開業25周年を迎えることを受け、2027年3月30日(火)まで“Discover U!!!”をテーマに、 “新しいジブン”に出会える特別な1年を届けている。25匹のピカチュウが登場する「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」やこれまでの周年ソングを搭載するハリウッド・ドリーム・ザ・ライドなど、パーク中がお祭りムード一色だ。
本記事では、そんなお祭りをさらに盛り上げる限定フードをご紹介。ライター&編集担当がパークで実際に食べた肉プレートからスイーツまで、スペシャル感満載なメニューの数々をお伝えする。
■巨大アルトバイエルンにびっくり！大人が考えた本気パロディフード
人気の食べ歩きフードは、人気商品をモチーフにした「本気パロメニュー」が登場。ビジュアルからインパクト抜群で、すでにSNS上でも話題となっている。
ユニバーサル・マーケットでは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハムとコラボしたフードが登場。
「サーティワン・チュリトス」は、パチパチしそうな緑や赤のトッピングが彩る「ポッピングシャワー」と、甘酸っぱい「ラブポーションサーティワン」の2種が登場。フレーバーを再現したサクサクのチュリトスに、カラフルなトッピングがかわいい♪アイスの形とは全然違うのに、ひと目で「サーティワンだ！」とわかるのがすごい。ぜひ2本合わせて撮影してほしい。
「マヨマヨツナマヨコーンまん」は、キユーピーとタッグを組んで生まれた一品。赤いキャップとキユーピーちゃんの焼印、透明フィルムの商品名が合わさった姿は、まさにマヨネーズ！中にはコーンたっぷりのツナマヨが詰まっていて、子どもにも喜ばれること間違いなしのおいしさ。
ライターイチオシは、伊藤ハムコラボの「アルトバイエルン・ドッグ 〜ミート・モンスター〜」。写真だと普通のホットドッグに見えるので、何がモンスターなんだろう？と疑問だったが…なんとこちら、35センチ超えという脅威のビッグサイズ。35センチというと、約30センチのA4用紙の長辺よりも長いから驚きだ。どうやって食べようか、悩んでしまった。
しかし気合いでかじり付けば、ロングなうえに太いアルトバイエルンの肉々しいジューシーさが口の中に広がり、旨〜い！と感動。大きな輪切りのソーセージやベーコンまでトッピングされていて、ボリューム満点。シャキシャキ食感のズッキーニをはじめ、パプリカなどゴロゴロと乗った野菜もおいしい。サッパリとしたレモンもいいアクセントで、どんどん食べ進めてしまった。1人で完食したライターの体感としては3人分ほどあったので、友達や家族と分け合って食べるのがおすすめ。
さらにパークサイド・グリルでは、ほろ酔い気分で味わえる「ウイスキー角瓶香るティラミス」が、ワーフカフェでは「ヤクルト・ソフトクリームサンデー 〜マンゴー〜」がお目見えする。
スペース・ファンタジー・ザ・ライド前のフードカートでは、カートの定番メニュー同士がまさかの合体。「ターキーレッグ!? まん」は、ピリ辛でスモーキーなターキーレッグ入りのあんが、柔らかな生地にたっぷり詰まっている。
「キャラメルポップコーン!? チュリトス」は、その名の通りポップコーンをトッピング。ポップな見た目も愛らしい。
■アメリカの風を感じるBBQポークやチーズケーキ
パーク開業当初から愛されてきたスタジオ・スターズ・レストランは、25周年を記念してメニューを完全リニューアル。「ハリウッドの日常感あふれる映画スタジオのカフェテリア」というコンセプトはそのままに、THEアメリカンなメニューが勢ぞろいする。
ライターが食べたのは、「BBQ ポークリブ&フライドチキン・プレート」。柔らかなバックリブと、脂の旨みの強いポークリブ(スペアリブ)の2種を楽しめるBBQポークは、食べ応え満点！サルサやマスタードで味変も楽しめる。セットはライスかパンが選べるが、がっつりライスと食べるのがおすすめ。パークおなじみの大量ポテトもホクホクでおいしい。
「スタジオ・スターズ BLT バーガー・プレート」は、肉厚で濃厚なビーフパティと程よい塩気に香ばしさがアクセントになったベーコンのハーモニーがたまらない。別添えのピクルスをバーガーに挟むもよし、お口直しにするもよし。
「クラムチャウダーグラタン・プレート」は、アサリたっぷりのクラムチャウダーがグラタンに。とろりとしたホワイトソースがホッとする味わい。
デザートも見逃せない。「NYチーズケーキ 〜レモン&スモア〜」は、しっとりなめらかなニューヨークチーズケーキにたっぷりのメレンゲと焼きマシュマロをトッピング。サンドしたレモンピールがさわやかなアクセントになっている。
あわせて注文したいのが、「スタジオ・スターズ・レモネード」。レストランのカラーをイメージしたカラフルなレモネードは、スター型のゼリーがポイント。さっぱりしていて、甘いものの合間に飲むのにぴったり。
アメリカンパイの代表格「チェリーパイ」は、たっぷりのクリームとさわやかなチェリーソースがかかっている。ざくざくの生地と甘酸っぱいソースの相性がよく、甘いものが苦手なライターでもおいしく食べられた。
ほか、メルズ・ドライブインやルイズ N.Y. ピザパーラーでは、E.T.やバック・トゥ・ザ・フューチャーをはじめ、開業当初のアトラクションなどがデザインされた25周年オリジナルコースターがセットになったメニューを販売中。
ワクワクするワンハンドフード(ホットドッグはツーハンズが必要)からアメリカンなプレートまで、食でも楽しめるパークの25周年。全身でお祭り気分を味わおう！
