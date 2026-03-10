【モデルプレス＝2026/03/10】JYP EntertainmentのCCO・J.Y. Park（パク・ジニョン）が社内取締役を辞任することがわかった。3月10日、現地メディアが報じた。【写真】J.Y. Park「パパの顔してる」娘2人との貴重ショット◆J.Y. Park、社内取締役を辞任へ現地メディアによると、JYPエンターテインメントは「パク・ジニョンが社内取締役を辞任する」「3月26日に開かれる株主総会で社内取締役の再選任手続きを踏まない予定」と公式コ