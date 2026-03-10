【ワシントン、イスタンブール共同】トランプ米大統領は9日、NBCテレビのインタビューで、殺害されたイランの最高指導者アリ・ハメネイ師の後継者に次男モジタバ・ハメネイ師が選出されたことについて「イランは大きな過ちを犯したと思う」と批判した。反米強硬路線が継承されるとみられている。南部フロリダ州での会合では、攻撃は「敵が完全に倒れるまで緩めない」と述べつつ「すぐに終わる」とし、長期化を否定した。CBSテ