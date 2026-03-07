注文住宅を建てるとき、意外と重要なのが「屋外設備」。一昨年の8月に2階建ての自宅を建てたライターは、自らの経験から「コンセントの配置や水栓の数は暮らしやすさを大きく左右する」と語ります。今回、ライターが屋外につけるコンセントと水栓の「メリット」と、住んでみて気づいた「まさかの失敗」について詳しく語ります。設備1：掃除にレジャーに大活躍する「外部コンセント」筆者の家は四角い土地の北西側に建物を寄せまし