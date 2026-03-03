アメリカとイスラエルによる攻撃を受けて混乱状態が続くイランで、隣国へと出国する動きが加速しています。【映像】イランから出国する人々立田祥久リポート「いまイラン側から家族連れがトルコへと入国してきました。イランからの出国者がきのうより増えています」イランとの国境にあるトルコ東部バン県の検問所では、攻撃開始以降イラン人の出国が制限されていましたが、2日に再開されました。制限されていた理由はわかっ