時間外労働が月２００時間を超え、脳出血を発症したとして、沖縄県農業協同組合（ＪＡおきなわ）の男性職員（３８）が、那覇労働基準監督署から労災認定を受けていたことがわかった。男性や代理人弁護士が２７日、那覇市内で記者会見し、明らかにした。認定は１月９日付。代理人弁護士によると、男性は昨年６月からマンゴー選果場の現場責任者を務め、新人職員と実質２人で業務に従事。同７月１９日に自宅で倒れているのを妻が