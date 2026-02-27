女優で歌手の伊藤蘭が２７日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。かつてキャンディーズとして一世を風靡した伊藤は、キャンディーズを解散してから４１年後の２０１９年にソロ歌手として活動を開始した。今年４〜６月には６都市９公演の全国ツアーを行うという。同ツアーの中で東京公演だけは紙テープの応援がＯＫという、昭和のアイドルファンにとってはうれしいサービスがある。伊藤が「やっぱ