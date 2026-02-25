¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¢¥ê¥¦¤ÎÃÏ¸µ¤ÇÂ³¤¯½ËÊ¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç°ìÌöÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤À¡£Âç²ñ¤¬ÊÄËë¤·¤¿º£¤âÏÃÂê¤Ï¿Ô¤­¤Ê¤¤¡£¥ê¥¦¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÖKRON4¡×¤Ï¡Ö¡È¥¢¥ê¥µ 96.5¡É¡§¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤¬¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ²þÌ¾¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÏ·ÊÞ¥é