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スノボ五輪銀メダリストの木俣椋真がボートレーサーへの転身を目指す

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • スノーボード男子五輪銀メダリストの木俣椋真がボートレーサー転身を目指す
  • SAJへの強化指定辞退を伝え、スノーボードからは引退する意向とのこと
  • 早ければ2028年4月のデビューを目指し、特別試験での受験が見込まれる
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