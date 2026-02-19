食べたいものをガマンしているのに、なぜか体重は増えていく。そんな悩みを抱えている人は、日々の生活習慣に原因があるのかもしれません。今回は、出産太りから、ハードな運動なしで1年で22kg減量に成功したEICOさんに、無理なく続けられる「正しい食べ方」と、やせている人がやっている生活習慣について教えてもらいました。食べたものを記録するとやせる！やせている人：食べたものを覚えている【イラスト】夢中になれる趣味を