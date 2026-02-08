高齢の親の医療費を整理していたところ、年間で22万円かかっていたことに気づき、「医療費控除を使えるのでは」と考える人もいるでしょう。一方で、年金受給者の場合、「確定申告は不要と聞いているが、医療費控除を受けるには何か手続きが必要なのか」と疑問を持つケースも少なくありません。 本記事では、年金受給者の確定申告不要制度の仕組みと、医療費控除を受ける際の注意点を分かりやすく整理します。