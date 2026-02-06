Photo: はらいさん 便利ってか、“楽しい”って感じですね。Apple Intelligence対応のiPhone（15 Pro/Max以降のモデル）では、『Image Playground』を活用することで自分好みのオリジナル画像を簡単に作ることができます。これまで『Image Playground』で画像生成を行う際には、Apple純正のAIモデルを使うしかありませんでしたが、iOS 26ではChatGPTとの連携でこれまで以上に多彩なスタイル