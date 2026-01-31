徳島市で30日夜、空き家を全焼する火事がありました。火事があったのは、徳島市南蔵本町3丁目の空き家です。警察と消防によりますと、30日午後9時頃、近くを通りかかった男性から「庭で燃えていた炎が建物に燃え移った」と消防に通報がありました。消防が消火にあたり、火は約1時間後に消し止められました。現場は木造平屋建ての空き家が3軒が立ち並んでいて、うち1棟約73平方メートルが全焼しました。この建物は、2010年