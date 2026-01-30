はごろもフーズは、ゆで時間3分のマカロニ「ポポロマカ早ゆで3分」を2月16日から全国発売する。デュラム小麦のセモリナを100％使用した早ゆでタイプの本格派マカロニ。サラダやグラタン、スープなど幅広いメニューに手軽に使える。100g、160g、300gの3種類。参考小売価格（税抜）は118円、185円、261円。販売予定数は38・4万個、30万個、100万個。新製品発売にあわせて同社ホームページ特設サイトで、マカロニを“ちょこ”っ