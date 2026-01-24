「成瀬は都を駆け抜ける」［著］宮島未奈シリーズ累計210万部！出版不況と言われるこのご時世に、この部数。成瀬あかりシリーズは、もはや国民的シリーズと言っても過言ではないかもしれない。本書はその完結編だ。デビュー作『成瀬は天下を取りにいく』では中2だった成瀬が京大生に。あぁ、こんなに大きくなって、とこちらの気分はもう、親戚のオバチャンである。祖母譲りの振袖（ふりそで）を着た成瀬が、京大の入学式