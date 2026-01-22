来月8日投開票の衆議院選挙に向けて、自民党、日本維新の会、共産党が公約を発表しました。【映像】公約を発表した自民党・日本維新の会・共産党自民・小林政調会長「『日本列島を強く豊かに』日本はもう1度強く豊かになります。そして日本列島のどこに住んでいても努力が報われて、家族が安心して暮らせる国をつくってまいります」自民党の公約では、物価高対策について飲食料品を「2年間に限り消費税の対象としないこと」の