Photo: 街角レモン ROOMIE 2025年11月28日掲載の記事より転載 一年前、新居に引っ越したタイミングでゴミ箱の買い替えをしました。というのも、以前は蓋付きのペダル式ゴミ箱を使っていたのですが、ゴミ袋の付け替えが地味に面倒だったんですよね〜。さまざまなアイテムを比較検討した上で選んだのは、山崎実業のコレでした。レジ袋が隠せる2分別ゴミ箱